Краснодар, , 15:42 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расстался с центровым Джауаном Джонсоном. Об этом 9 августа сообщается на сайте краснодарской команды.

Отмечается, что Джонсон покинул клуб в связи с окончанием срока действия контракта.

Напомним, в 2018 году Джонсон перешел в «Локомотив-Кубань» из турецкого клуба «Дарюшшафака».

В прошлом сезоне 30-летний игрок сыграл в 30 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал 11,1 очка и делал 4,7 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру. В Еврокубке он провёл 19 встреч.

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