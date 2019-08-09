Вашингтон, , 11:43 — REGNUM

Американский баскетболист Кармело Энтони подал запрос на участие в Кубке мира — 2019 в составе сборной США, но получил отказ. Об этом сообщает USA Today.

По словам генерального менеджера сборной США Джерри Коланджело, Энтони отправил запрос, чтобы проявить себя и показать свой уровень.

«Однако для нашего нынешнего состояния и того, что мы делаем, это могло стать отвлекающим фактором», — сказал Коланджело.

Напомним, Кубок мира — 2019 пройдёт в сентябре в Китае. Ранее от участия в турнире в составе сборной США отказались многие звёзды НБА.

Добавим, что Кармело Энтони является трехкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2016), а также лидером сборной США по числу сыгранных матчей, набранных очков и сделанных подборов.

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