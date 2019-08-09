Ньон, Швейцария, , 10:12 — REGNUM

Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА после матчей третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом 9 августа сообщается на сайте УЕФА.

На сегодняшний день коэффициент России в рейтинге составляет 42,383 баллу, у Португалии — 40,949 балла. За прошедшую неделю португальцам удалось сократить отставание на 0,2 балла.

Все три португальских клуба выиграли матчи в еврокубках. «Порту» в первой Лиге чемпионов обыграл «Краснодар». А в Лиге Европы «Брага» и «Витория Гимарайнш» одержали победы над «Брондбю» (4:2) и «Вентспилсом» (3:0) соответственно.

Из российских клубов победил только «Спартак», обыгравший швейцарский «Тун» в Лиге Европы (3:2).

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