Воронеж, , 09:14 — REGNUM

Официальная академия известного итальянского футбольного клуба AC Milan начнет работу в Воронеже с 14 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области.

В академии ждут детей в возрасте от пяти до 15 лет. Сама академия расположится в футбольном манеже Platinum Arena — его построили на территории спортивного кластера на Придаченской дамбе. Спортобъект уже прошел проверку со стороны AC Milan World Academy на соответствие стандартам UEFA: здесь есть полноформатное футбольное поле с искусственным покрытием, четыре беговые дорожки, шесть раздевалок, санузлы и душевые, медицинский кабинет, классы для теоретических занятий.

«В регион приходят европейские клубы, которые нацелены не только на результат, но и на позитивное отношение к развитию футбола. Мы рады, что этот клуб избрал одной из своих площадок Воронежскую область», — отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

Руководить обучением в академии будет руководить технический директор Марко Помпили (Marco Pompili), который является профессиональным дипломированным тренером миланской академии. В штат академии вошли сертифицированные тренеры футбольного клуба AC Milan.