Воронеж, 9 августа 2019, 09:14 — REGNUM
Официальная академия известного итальянского футбольного клуба AC Milan начнет работу в Воронеже с 14 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области.
В академии ждут детей в возрасте от пяти до 15 лет. Сама академия расположится в футбольном манеже Platinum Arena — его построили на территории спортивного кластера на Придаченской дамбе. Спортобъект уже прошел проверку со стороны AC Milan World Academy на соответствие стандартам UEFA: здесь есть полноформатное футбольное поле с искусственным покрытием, четыре беговые дорожки, шесть раздевалок, санузлы и душевые, медицинский кабинет, классы для теоретических занятий.
Руководить обучением в академии будет руководить технический директор Марко Помпили (Marco Pompili), который является профессиональным дипломированным тренером миланской академии. В штат академии вошли сертифицированные тренеры футбольного клуба AC Milan.