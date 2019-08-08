Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM

Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что контракт Заболотного с «Зенитом» был расторгнут по соглашению сторон. После этого футболист подписал двухлетний контракт с «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи». При этом футболист отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.

Напомним, Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года за €1,5 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным