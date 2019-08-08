Тунис, , 15:00 — REGNUM

Тунисский футбольный клуб «Эсперанс» утверждён в качестве победителя африканской Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба клуба Африканской конфедерации футбола.

Ранее «Эсперанс» был вынужден вернуть выигранный трофей и медали после скандала в ответном матче финала африканской Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч финала между «Эсперансом» и марокканским клубом «Видад Касабланка» прошёл в Марокко и завершился вничью — 1:1. В ответной игре в Тунисе «Эсперанс» вёл в счёте 1:0 до 59-й минуты, когда гости отыгрались.

Футболисты «Видад Касабланки» потребовали посмотреть эпизод с помощью VAR, однако судья не смог этого сделать из-за технической неисправности. В результате марокканский клуб отказался продолжать матч, а спустя полтора часа судья дал финальный свисток, зафиксировав победу «Эсперанса».

После этого в Африканской конфедерации футбола приняли решение переиграть ответный матч, однако переигровка так и не состоялась.

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