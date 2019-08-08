Торонто, Канада, , 11:43 — REGNUM

Датская теннисистка Каролина Возняцки проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Каролина Возняцки (сс) Christian Mesiano

Возняцки три раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 3 из 5 брейков.

В третьем круге турнира Свёнтек сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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