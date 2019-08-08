Торонто, Канада, , 08:50 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 48 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустив 13 двойных ошибок, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, 15 ошибок на подаче и 8 из 11 брейков.

В третьем круге турнира Остапенко сыграет с чешской теннисисткой Мари Бузковой.

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