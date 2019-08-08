Торонто, Канада, , 08:37 — REGNUM

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич во втором круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 1 час 48 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Кузнецова один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, девять ошибок на подаче и 3 из 6 брейков.

В третьем круге турнира Кузнецова сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

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