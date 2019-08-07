Ташкент, , 08:31 — REGNUM

Чемпионат мира по тхэквондо среди кадетов пройдет во дворце спорта Universal в Ташкенте с 7 по 10 августа, сообщили в национальном олимпийском комитете Узбекистана.

В комитете уточнили, что при подготовке к международным соревнованиям организаторы учли погодные условия в Ташкенте. В частности, для спортсменов подготовлены специальные тренировочные места.

Сборную Узбекистана на соревнованиях представят 20 тхэквондистов во всех весовых категориях. Первые бои уже стартовали в 9:00 (7:00 по московскому времени), а торжественная церемония открытия состоится в 17:00 (15:00 по московскому времени).

Планируется, что в чемпионате мира по тхэквондо среди кадетов в Ташкенте примут участие 545 спортсменов из 67 стран мира. Мероприятие подобного уровня проводится один раз в два года под эгидой Всемирной федерацией тхэквондо.

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