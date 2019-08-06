Москва, 6 августа 2019, 10:08 — REGNUM
На северо-западе Москвы в районе Куркино построят крытый ледовый каток, сообщили 6 августа в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
«В настоящий момент Департамент городского имущества заключил с инвестором АНО «Хоккейный клуб «Сталкер» договор по аренде земельного участка площадью 1,8 га для строительства крытого ледового катка», — заявил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Объём инвестиций — около 800 млн рублей. Строительство будет завершено в первом квартале 2021 года. На объекте будут два ледовых поля, одно из них на 200 зрителей, а также тренировочные залы. На базе спортсооружения планируется открытие школы по хоккею и фигурному катанию.