Москва, , 12:59 — REGNUM

Московский ЦСКА подписал контракт с американским защитником Роном Бэйкером. Об этом 1 августа сообщается на сайте клуба.

«Восхищён той возможности, которую предоставил мне ЦСКА», — сказал Бэйкер.

Отметим, ранее Бэйкер играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уиззардс». Всего в НБА он провёл 96 матчей, в которых набирал 3,1 очка в среднем за игру.

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