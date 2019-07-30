Сан-Паулу, Бразилия, , 11:09 — REGNUM

Знаменитому бразильскому футболисту Роналдиньо запрещено покидать страну из-за долгов. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

Отмечается, что бразильский суд запретил Роналдиньо выезжать из страны из-за штрафа, который на него наложила прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул.

Претензии прокуратуры к Роналдиньо возникли из-за незаконного строительства объекта в водоохранной зоне. В результате его обязали выплатить штраф на сумму 9,5 млн реалов (около €2,3 млн) и заблокировали 57 объектов недвижимости.

Напомним, Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2005 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». Кроме того, он становился Италии в составе «Милана», а также выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе «Барселоны».

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