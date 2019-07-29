Нижний Новгород, 29 июля 2019, 14:42 — REGNUM
Российский баскетболист Максим Григорьев покинул клуб «Нижний Новгород». Об этом 29 июля сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Григорьев ушёл из «Нижнего Новгорода» по истечении срока контракта.
Напомним, 29-летний Григорьев играл за «Нижний Новгород» на протяжении четырёх сезонов. В сезоне 2018/19 он сыграл всего четыре матча в Единой лиге ВТБ, набирая три очка, делая 1,3 подбора и 0,5 передачи в среднем за игру.
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