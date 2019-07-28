Арлингтоне, США, , 09:31 — REGNUM

Американский боксер Хосе Рамирес победил в объединительном бою за титул чемпиона мира в суперлегком весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBО) своего соотечественника Мориса Хукера. Бой проходил в рамках вечера бокса в College Park центре в Арлингтоне.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Бой был остановлен в шестом раунде, когда Рамирес двумя удачными сериями прямых и боковых ударов прижал противника к канатам, а после этого добил его в ближнем бою. В итоге рефери остановил бой и засчитал Хукеру поражение техническим нокаутом.

Отметим, по итогам боя 26-летний Хосе Рамирес защитил свой титул чемпиона мира WBC, а также прибавил к нему ещё титул чемпиона WBОЮ в его активе 25 побед и ни одного поражения. Для 29-летнего Хукера это первое поражение в 30 боях.

Также отметим, перед боем собравшиеся зрители почтили минутой молчания погибших боксеров Максима Дадашева из России, аргентинца Уго Сантильяна и представителя США Пернелла Уитакера.