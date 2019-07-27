Майами, США, , 09:56 — REGNUM

Новый американский клуб «Интер Майами» объявил о подписании контрактов с двумя первыми футболистами. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Новичками клуба стали два 19-летних аргентинских игрока — полузащитник Матиас Пеллегрини и нападающий Хулиан Карранса.

Отмечается, что до января 2020 года футболисты будут играть за свои нынешние клубы — «Эстудиантес-де-ла-Плата» и «Банфилд».

Напомним, владельцем «Интера Майами» является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Дебютный сезон клуба в MLS состоится в 2020 году.

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