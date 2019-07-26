Москва, , 15:33 — REGNUM

Бывшему футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову запретили выезд за пределы России и закрыли все счета из-за долга по алиментам. Об этом 26 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы бывшей жены Тарасова, приставы арестовали все счета футболиста, новый автомобиль, а также закрыли выезд за пределы страны и выставили исполнительский сбор в размере 500 тыс. рублей.

Адвокат добавил, что на сегодняшний день долг Тарасова по алиментам составляет 9 млн рублей. Причём неустойка продолжит накапливаться, пока он не погасит основной долг.

Напомним, суд обязал Тарасова выплачивать алименты первой супруге, которая в 2009 году родила ему дочь и с которой он развёлся в 2011 году.

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