Кванджу, Южная Корея, , 15:45 — REGNUM

Российская пловчиха Дарья Васькина выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

На дистанции 50 метров на спине победительницей стала американка Оливия Смолига, результат которой составил 27,33 секунды.

Второе место заняла представительница Бразилии Этьен Медейрос, отставшая на 0,11 секунды. Замкнула тройку Васькина с отставанием 0,18 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пловец Владислав Гринёв выиграл бронзу чемпионата мира на дистанции 100 м вольным стилем.

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