Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM

Екатеринбург готовится к проведению очередного ежегодного марафона «Европа-Азия». Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Забег состоится 11 августа и в этот день в центре города и по маршруту движения спортсменов будет ограничено движение наземного транспорта. Определён маршрут забега. В этом году старт марафону будет дан на Центральном стадионе города, после чего спортсмены побегут к обелиску Европа-Азия и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году марафон «Европа-Азия» прошёл в Екатеринбурге 5 августа. В забеге приняли участие более семи тысяч спортсменов из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.

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Отметим, что на время проведения марафона, который стартовал с Площади 1905 года, было ограничено движение транспорта, а движение порядка 70 маршрутов городского общественного транспорта было изменено.

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