Турин, Италия, , 13:04 — REGNUM

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram. Об этом сообщает портал Hopper.

Отмечается, что рекламный пост в Instagram-аккаунте Роналду стоит $975 тыс.

На втором месте находится бразильский форвард ПСЖ Неймар — $722 тыс. Замыкает тройку нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси — $648 тыс.

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