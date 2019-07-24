Екатеринбург, , 13:08 — REGNUM

Екатеринбург готов к проведению чемпионата мира по боксу. К такому выводу пришли члены комиссии международной ассоциации бокса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Делегация комиссаров посетила Екатеринбург с инспекцией и в целом представители международной ассоциации бокса остались довольны ходом подготовительных работ, которые вышли на завершающий этап.

Напомним, что чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в Екатеринбурге впервые. В соревнованиях, которые пройдут с 8 по 21 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», примут участие 487 спортсменов из 92 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за политического конфликта между Россией и Грузией двое юных уральских боксёров из Краснотурьинска не примут участие в первенстве Европы по боксу для юношей и девушек 13−14 лет.

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