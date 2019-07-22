Москва, , 09:46 — REGNUM

В Москве на чемпионате России по пляжному регби произошла массовая драка. Ее участниками стали игроки сборной Дагестана и московского клуба «Слава». Инцидент произошел 20 июля. Инициатором драки стал представитель дагестанской команды.

По словам очевидцев, он бросил песком в лицо сопернику. В выяснении отношений приняли участие и остальные игроки обеих команд. В результате дело закончилось массовой потасовкой, которую удалось утихомирить лишь при вмешательстве тренеров и администрации команд. Судья принял решение прекратить матч при счете 5:5.

Позже главный тренер сборной, президент Федерации регби Дагестана Магомед Гаджимагомедов, комментируя произошедшее, сказал, что массовой драки между командами не было, повздорили лишь два игрока, и игра при этом не была приостановлена.

«Игра продолжилась, команды в обычном режиме доиграли матч, жалоб со стороны тренеров или игроков ни московского клуба, ни дагестанской сборной не поступило», — цитирует тренера ТАСС.

Однако ряд спортивных СМИ сообщил, что Федерация регби России рассмотрит вопрос о санкциях в отношении обеих команд.

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Напомним, массовая драка болельщиков произошла в Дагестане в 2017 году на борцовском турнире, который проводился в спортивной школе города Каспийска. Как сообщало ИА REGNUM, после одного из поединков болельщики вскочили со своих мест и устроили потасовку, которая, к счастью, завершилась без пострадавших.

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