Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM

Американский разыгрывающий защитник баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» Кендрик Перри покинул команду, сообщает 21 июля пресс-служба нижегородского клуба.

Также сообщается, что 26-летний баскетболист продолжит свою игровую карьеру в французской команде «Метрополитан 92».

Отметим, в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок принял участие в 18 матчах, набирая в них в среднем по 16,2 очка, делая по 3,3 подбора и отдавая по 6,8 передачи. В 15 играх Лиги чемпионов набирал в средне по 15,3 очка, делал по 3,6 подбора и отдавал по 5,3 передачи.

Напомним, в феврале 2019 года Кендрик Перри принял участие в Матче всех звезд Единой лиг ВТБ, став первым игроком «Нижнего Новгорода», принявшем участие в конкурсе данков (бросков в кольцо сверху) и занял в нем второе место.