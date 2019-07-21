Ливерпуль, Великобритания, , 10:46 — REGNUM

Сенегальский полузащитник футбольного клуба «Эвертон» Идрисс Гуйе может перейти в команду «Пари Сен-Жермен», сообщает 21 июля L’Equipe.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо намерен завершить данную сделку до конца следующей недели.

Также сообщается, что сумма трансфера за 29-летнего футболиста составит около 30 млн евро.

Напомним, Идрисс Гуйе мог перейти в состав «ПСЖ» ещё во время зимнего трансферного окна, однако против этого тогда выступил главный наставник «Эвертона» Марку Силва.

Отметим, в прошедшем сезоне сенегальский защитник сыграл за «Эвертон» в 35 матчах и отметился в них 2 голевыми пасами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.