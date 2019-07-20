Ростов-на-Дону, , 21:11 — REGNUM

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан, который сегодня, 20 июля, проведёт заключительный матч в составе жёлто-синих, отдал капитанскую повязку исландскому защитнику Рагнару Сигурдссону. Об этом стало известно после того, как ростовская команда обнародовала стартовый состав на игру с московским «Спартаком». Стартовый свисток на «Ростове-Арене» будет дан в 21:30, передаёт ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Ростов», опубликовавший стартовый состав на «битву со «Спартаком», сообщает, что покидающий «Ростов» Гацкан заявлен на игру в качестве запасного игрока. Первыми на поле выйдут Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Рагнар Сигурдссон, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Ионов, Элдор Шомуродов.

https://www.instagram.com/p/B0JYBZ7JpwN/

Гацкан, пополнивший ряды «Ростова» в 2008 году, надел капитанскую повязку в 2015 году. До 2018 года хавбек выступал за национальную сборную Молдавии, а в конце ноября 2018 года сыграл свой 300-й матч за «Ростов» (соперником был питерский «Зенит»).

Игрок национальной сборной Исландии Рагнар Сигурдссон в 2017 году стал игроком казанского «Рубина», в 2018-м перешёл в «Ростов».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Гацкан попрощается с болельщиками «Ростова». Свой уход полузащитник объяснил тем, что ещё планирует продолжить игровую практику. По последней информации, после матча со «Спартаком» хавбек перейдёт в самарский клуб «Крылья Советов».

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