Фару, , 09:28 — REGNUM

Экс-нападающий московского футбольного клуба «Спартак» из Кабо-Верде Зе Луиш забил свой дебютный гол в составе команды «Порту» в товарищеском матче с испанским «Бестисом».

Игра проходила на поле стадиона «Мунсипал де Портиман» в Портимане (Португалия) и закончилась вничью со счетом 1:1.

Зе Луиш отличился на 31-й минуте, отправив мяч в ворота соперника и этим сравняв счет в игре. Ранее в составе «Бетиса» голом отметился форвард Хуанми.

Отметим, Зе Луиш играл за «Спартак» в 2015 году и перешел в «Порту» нынешним летом. В составе московского клуба в минувшем сезоне сыграл в 36 матчах и отметился в них 14 мячами и 4 голевыми пасами.