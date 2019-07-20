Каир, , 08:20 — REGNUM

Нападающий сборной Нигерии по футболу Одион Игало признан лучшим бомбардиром турнира Кубка Африканских наций 2019 года.

З0-летний форвард забил 5 мячей в 7 играх турнира сборной Нигерии, что помогло команде занять третьем место.

Отметим, в завершившемся сезоне Одион Игало провел 28 матчей за китайский клуб «Чанчунь Ятай» и забил в них 21 гол, что позволило ему стать вторым по результативности бомбардиром китайского чемпионата. При это его команда вылетела во второй дивизион, а сам он остался в высшей лиге.