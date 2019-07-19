Варшава, , 09:32 — REGNUM

Федерация волейбола Польши (PZPS) потребовала наказать игрока уфимского «Урала» и сборной России Алексея Спиридонова за оскорбительный комментарий в адрес польского игрока, который спортсмен разместил на своей странице в Twitter.

«В связи с оскорбительной фразой Алексея Спиридонова в Twitter Яцек Каспшик — президент PZPS — принял решение направить письма в адрес FIVB (Международной федерации волейбола — прим. ИА REGNUM ) и ВФВ (Всероссийской федерации волейбола — прим. ИА REGNUM ) с просьбой применить дисциплинарные санкции к игроку», — говорится в сообщении на официальной странице федерации в Twitter.

Напомним, 31-летний российский спортсмен на своей странице в соцсети позволил себе оскорбительное высказывание в адрес игрока сборной Польши. Позднее пост был удалён, но незамеченным это сообщение не осталось.

Это не первая выходка спортсмена. В сентябре 2014 года волейболист сборной России Алексей Спиридонов плюнул в польского депутата Марека Матушевского после матча чемпионата мира. Поводом для этого, по некоторым данным, стал призыв «вернуть Крым», услышанный игроком. Сам он отрицает, что действительно плевал в политика.

Добавим, что 14 июля сборная России победила Польшу в полуфинале Лиги наций, а затем обыграла в финале сборную США со счётом 3:1.