Лас-Вегас, США, , 09:42 — REGNUM

«Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в финальном матче Летней лиги НБА. Встреча, состоявшаяся в Лас-Вегасе, завершилась со счётом 95:92.

В составе «Мемфиса» форвард Брэндон Кларк оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и сделав 16 подборов. Он был признан самым ценным игроком матча.

Отметим, что 22-летний Кларк был выбран «Мемфисом» на драфте-2019 под общим 21-м номером.

Напомним, после окончания регулярного чемпионата НБА с поста главного тренера «Мемфис» был уволен Би Джей Бикерстафф.

Читайте также: «Атланта» отчислила разыгрывающего Адамса