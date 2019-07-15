Чикаго, США, 15 июля 2019, 07:16 — REGNUM
Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций. В финальном матче российские волейболисты одержали победу над сборной США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).
В составе российской команды наибольшую результативность показал Дмитрий Волков, набравший 17 очков. У американцев 20 очков на счету Тэйлора Сэндера.
Отметим, что сборная России сумела защитить титул победителя Лиги наций, выиграв турнир второй год подряд.
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