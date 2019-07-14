Уимблдон, Великобритания, , 15:32 — REGNUM

Румынская теннисистка Симона Халеп, ранее разгромившая в финале Уимблдонского турнира представительницу США Серену Уильямс, установила во время матча новый рекорд.

Симона Халеп допустила за все время матча лишь три не вынужденные ошибки, что стало лучшим показателем в истории Уимблдонского турнира. Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Канады Эжени Бушар, которая в матче с чешкой Петрой Квитовой в финале Уимблдона-2014 сумела допустить лишь четыре не вынужденные ошибки (3:6, 0:6 в пользу Квитовой).

Напомним, ранее, 13 июля, румынская теннисистка уверенно разгромила Серену Ульямс в финальном матче Уимблдонского турнира со счетом 6:2, 6:2.

Отметим, это вторая победа Халеп на турнирах серии «Большого шлема», в 2018 году она стала победительницей на «Ролан Гаррос».