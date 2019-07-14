Мадрид, , 14:25 — REGNUM

Мадридский «Атлетико» близок к осуществлению трансфера защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. Об этом сообщает Marca.

Футбол Vividscreen.info

По информации издания, «Атлетико» согласился заплатить за игрока €15 млн, которые требовал итальянский клуб.

Отметим, что 25-летний защитник защищает цвета «Наполи» с 2015 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 27 матчах чемпионата Италии, в которых отдал две результативные передачи.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Хюсай может перейти из «Наполи» в «Атлетико»