Москва, , 15:24 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Спартак-2» сыграл вничью с командой «СКА-Хабаровск» в матче второго тура Футбольной национально лиги (ФНЛ).

Игра, состоявшаяся на четвертом поле «Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве закончилась с ничейным счетом 2:2.

Счет в матче открыли хозяева голом полузащитника Максима Данилина, однако гости уже на 13-й минуте смогли его сравнять усилиями грузинского хавбека хабаровчан Ираклий Квеквескири. Затем на 15-й минуте с поля был удален форвард гостей Евгений Шляков и на 31-й минуте «Спартак-2» снова вышел вперед после гола хавбека Александра Руденко.

Во втором периоде гости, находящиеся в меньшинстве, снова смогли отыграться с помощью мяча нападающего «СКА-Хабаровска» Владислава Брагина на 62-й минуте, который спустя 4 минуты также был удален с поля. Однако несмотря на то, что гости вынуждены были доигрывать матч вдевятером, «Спариак-2» так и не смог этим воспользоваться.

Отметим, в следующем туре «Спартак-2» поедет 20 июля в гости к «Мордовии», а «СКА-Хабаровск» примет дома в этот же день «Торпедо» из Москвы.