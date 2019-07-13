Кванджу, Южная Корея, , 10:33 — REGNUM

Венгерский пловец Криштоф Разовский стал победителем заплыва на дистанции 5 километров на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Победный результат венгерского пловца составил 53 минуты 22,1 секунды. Вторым на этой дистанции стал французский спортсмен Логан Фонтен, показавший время 53 минуты, 23,1 секунды. На третьем месте Эрик Хэдлин из Канады с результатом 53 минуты 32,44 секунды.

Лучшим из российских пловцов стал Кирилл Абросимов, который занял восьмое место, показав результат 53 минуты 35,5 секунды.

Отметим, чемпионат мира по плаванию в Кванджу продлится до 28 июля.

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