Тэджон, Южная Корея, , 08:59 — REGNUM

Южнокорейская страховая компания Hanwha Life Insurance провела чемпионат по бейсболу среди иностранцев, проживающих в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, вчера, 11 июля, представители компании совместно с представителями южнокорейской бейсбольной команды СК Вайвернс провели чемпионат по бейсболу среди 200 иностранцев (офицеры и их семьи) из 30 стран мира.

Известно, что чемпионат проходил на бейсбольном поле Daejeon Hanbat Baseball Stadium, расположенный в городе Тэджон.

Известно, что офицеры, принявшие участие в чемпионате, прибыли в Южную Корею в 2018 году с целью получить образование в Joint Forces Military University.