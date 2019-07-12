Буэнос-Айрес, , 08:45 — REGNUM

В Аргентине во время футбольного матча скончался 17-летний вратарь. Об этом сообщает ABC.es.

В одном из матчей Северной региональной футбольной лиги команды выявляли победителя в серии пенальти. Вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил решающий удар с 11-метровой отметки грудью. После этого он побежал праздновать победу и внезапно упал.

Отмечается, что на матче не оказалось медицинских работников, и футболиста повезли в больницу в бессознательном состоянии, однако по дороге он скончался. По данным издания, смерть молодого голкипера наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.