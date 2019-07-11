Лозанна, Швейцария, , 15:58 — REGNUM

Апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 11 июля сообщается на сайте суда.

«Апелляция Виталия Мутко удовлетворена. Решение, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета, аннулировано», — говорится в решении суда.

Напомним, с 2012 по октябрь 2016 года Мутко занимал пост министра спорта России. 5 декабря 2017 года исполком МОК пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. 26 декабря Мутко подал апелляцию в CAS, которую суд удовлетворил.

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