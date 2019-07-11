Найроби, , 15:16 — REGNUM

Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) во вторник, 9 июля, из-за допинга временно отстранил двоих кенийских спортсменов, одна из которых является чемпионкой Игр Содружества. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По данным журналистов, от соревнований временно отстранены легкоатлетка Джойс Чепкируи (из-за несоответствий в ее Биологическом паспорте спортсмена) и легкоатлет Якоб Кибета Кендагор (за уклонение, отказ или непредоставление образцов для тестирования на наличие допинга).

Легкоатлетическая федерация Кении в апреле приняла резолюцию, в соответствии с которой любому спортсмену, который был санкционирован за злоупотребление запрещенными препаратами, не будет разрешено представлять страну даже после окончания санкций IAAF.

«Все, использующие допинг, должны быть исключены, пока спорт не станет полностью чистым. Другого решения нет… нет альтернативы чистоте спорта», — заявил член Исполнительного комитета Легкоатлетической федерации Кении Барнабас Корир.

За последние пять лет за нарушение антидопинговых правил в Кении около 60 человек были лишены права выступать за страну.