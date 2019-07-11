Лондон, , 13:57 — REGNUM

Команда Формулы-1 Haas F1 Team теряет своего главного спонсора посреди сезона — британскую компанию Rich Energy, производителя энергетических напитков. О внезапном расторжении контракта было объявлено вечером 10 июля в микроблоге компании в Twitter.

В качестве причины разрыва контракта компания указала плохие результаты команды Haas в текущем сезоне: спонсоры рассчитывали опередить коллектив Red Bull, однако на Гран-При Австрии болид Haas под управлением Кевина Магнуссена занял предпоследнее, 19-е место.

Однако ряд автоспортивных изданий сообщает, что руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер на следующий день опроверг разрыв отношений с титульным спонсором, однако не рассказал подробностей, сославшись на конфиденциальность условий партнерских отношений.