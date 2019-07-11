Санкт-Петербург, , 07:46 — REGNUM

Главным тренером петербургского СКА назначен Алексей Кудашов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Кудашов будет совмещать пост главного тренера СКА с должностью наставника сборной России. На обоих постах он сменил Илью Воробьёва, к который работал со сборной России и СКА в сезоне 2018/19.

Отмечается, что в тренерском штабе СКА останется Анвар Гатиятулин, который будет отвечать за игру в обороне. Кроме того, в тренерский штаб войдёт Игорь Ефимов, который будет отвечать за непрерывный тренировочный процесс во время матчей сборной России.

Напомним, ранее Кудашов тренировал «Атлант» (2012−2015) и ярославский «Локомотив» (2015−2017). Его лучшим результатом стал выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2017 с «Локомотивом».

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