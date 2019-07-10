Будапешт, 10 июля 2019, 15:10 — REGNUM
Российская легкоатлетка Елена Соколова стала победительницей международного турнира «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии.
Соколова победила в прыжках в длину, показав результат 6,81 м. Второе место заняла сербская спортсменка Ивана Шпанович (6,80). Бронзовую медаль выиграла представительница Венгрии Анастасия Нгуен (6,70).
Ранее Соколова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. На прошедших в 2019 году в Минске Европейских играх она взяла золото.
Читайте также: Российский прыгун Иванюк показал лучший результат сезона в мире