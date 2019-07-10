Санкт-Петербург, 10 июля 2019, 13:36 — REGNUM
Санкт-петербургский СКА подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное до окончания сезона 2020/21.
Ранее Ткачёв перешёл из СКА в «Салават Юлаев» в результате обмена на Никиту Сошникова.
В сезоне 2018/19 Ткачёв сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 21 голевую передачу.
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