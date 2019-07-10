Вильярреаль, Испания, , 10:08 — REGNUM

Бывший защитник «Ливерпуля» Альберто Морено стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что футболист перешёл в «Вильярреал» бесплатно, поскольку он был в статусе свободного агента после завершения срока контракта с «Ливерпулем».

«Вильярреал» подписал контракт с Морено на пять лет. До перехода в «Ливерпуль» футболист также выступал за «Севилью».

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