Москва, , 03:50 — REGNUM

Главным тренером сборной России по хоккею станет Алексей Кудашов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кудашов, помощник нынешнего главного тренера сборной России, возглавит также СКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уверял, что Илья Воробьёв останется главным тренером сборной России по хоккею несмотря на то, что российская команда заняла только третье место в чемпионате мира.

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