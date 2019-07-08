Санкт-Петербург, 8 июля 2019, 15:14 — REGNUM
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду американского форварда Тима Абромайтиса. Об этом 8 июля сообщается на сайте клуба.
Абромайтис на протяжении четырёх последних сезонов защищал цвета испанского клуба «Тенерифе». В «Зените» он может воссоединиться со своим бывшим одноклубником Колтоном Айверсоном, который ведёт переговоры с клубом.
В сезоне 2018/19 «Зенит» дошёл до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором проиграл в трёх матчах московскому ЦСКА.
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