Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду американского форварда Тима Абромайтиса. Об этом 8 июля сообщается на сайте клуба.

Абромайтис на протяжении четырёх последних сезонов защищал цвета испанского клуба «Тенерифе». В «Зените» он может воссоединиться со своим бывшим одноклубником Колтоном Айверсоном, который ведёт переговоры с клубом.

В сезоне 2018/19 «Зенит» дошёл до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором проиграл в трёх матчах московскому ЦСКА.

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