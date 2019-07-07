Хабаровск, , 14:21 — REGNUM

Ярославский футбольный клуб «Шинник» обыграл команду «СКА-Хабаровск» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в мачте открыли гости после точного удара полузащитника Василия Алейникова на 13-й минуте игры. Затем, на 31-й минуте хозяевам удалось счет сравнять усилиями хавбека Артемия Малеева. А автором победного мяча стал нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов, который точно реализовал пенальти, на 58-й минуте назначенный в ворота хозяев.

Отметим, в следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде 13 июля с московской командой «Спартак-2», а «Шинник» в этот же день примет у себя «Мордовию».