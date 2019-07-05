Дерби, Великобритания, , 14:48 — REGNUM

Голландский тренер Филлип Коку возглавил «Дерби Каунти». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное на четыре года. На посту главного тренера Коку сменил Фрэнка Лэмпарда.

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Напомним, Лэмпард, руководивший командой в сезоне 2018/19, подписал контракт с лондонским «Челси».

Коку ранее работал с такими клубами как голландский ПСВ, а также турецкий «Фенербахче».