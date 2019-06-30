Москва, , 14:48 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Локомотив» официально объявил об уходе из состава команды украинского защитника Тараса Михалика. Соответственное сообщение размещено 30 июня в официальном Twitter московской команды.

«Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ», — говорится в сообщении клуба об ушедшем из команде 35-летнем футболисте.

Также в сообщении выражается благодарность игроку, который провел в команде последние шесть лет.

Кроме этого, к записи в Twitter «Локомотива» прикреплено видео, на котором запечатлён украинский футболист, во время его выступления за клуб.

Отметим, Тарас Михалик пришел в «Локомотив» в 2013 году и в 2018 в её составе стал чемпионом России, а также ещё три раза — обладателем Кубка России.