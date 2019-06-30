Минск, , 14:03 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 30 июня, прибыл в столицу Белоруссии на церемонию закрытия II Европейских игр. На эту церемонию президента России пригласил глава Белоруссии Александр Лукашенко ещё 25 июня.

Напомним, что II Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня. В этом спортивном соревновании принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. На данный момент в общем неформальном зачете лидирует российская сборная, собравшая 39 золотых медалей, 19 серебряных и 35 бронзовых.

На втором месте хозяева турнира — белорусская сборная. У неё 21 золотых медали, 14 серебряных, 25 бронзовых. Третье место занимает сборная Италии с 11 золотыми медалями, 13 серебряными и 11 бронзовыми.

Стоит отметить, что на открытии Игр Россию представлял председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Известно, что в Минск уже прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что после церемонии закрытия Игр состоится трёхсторонняя встреча лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.