Осака, Япония, 29 июня 2019, 09:03 — REGNUM
Глава японского олимпийского организационного комитета Ёсиро Мори рассказал, что он пригласил президента России Владимира Путина на матч чемпионата мира по регби между сборными России и Японии. Он сделал такое заявление 29 июня в ходе пресс-конференции на полях саммита G-20 в Осаке.
«У меня была возможность встретиться с моим давним другом, президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА «Новости» слова Ёсиро Мори.
Также глава олимпийского организационного комитета Японии рассказал, что он пригласил российского лидера на матч открытия мирового первенства по регби между сборными России и Японии, который состоится в Токио 20 сентября текущего года.
«Я передал ему приглашение на эту игру», — заявил Мори.
Кроме этого, японский функционер отметил, что Владимир Путин заверил его в том, что он серьезно обдумает такую возможность.
Напомним, турнир мирового первенства по регби 2019 года состоится в Японии и пройдет с 20 сентября по 2 октября.