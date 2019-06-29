Осака, Япония, , 09:03 — REGNUM

Глава японского олимпийского организационного комитета Ёсиро Мори рассказал, что он пригласил президента России Владимира Путина на матч чемпионата мира по регби между сборными России и Японии. Он сделал такое заявление 29 июня в ходе пресс-конференции на полях саммита G-20 в Осаке.

«У меня была возможность встретиться с моим давним другом, президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА «Новости» слова Ёсиро Мори.

Также глава олимпийского организационного комитета Японии рассказал, что он пригласил российского лидера на матч открытия мирового первенства по регби между сборными России и Японии, который состоится в Токио 20 сентября текущего года.

«Я передал ему приглашение на эту игру», — заявил Мори.

Кроме этого, японский функционер отметил, что Владимир Путин заверил его в том, что он серьезно обдумает такую возможность.

Напомним, турнир мирового первенства по регби 2019 года состоится в Японии и пройдет с 20 сентября по 2 октября.